Insolite : Un parc d’attractions Nintendo va ouvrir ses portes !

Les fans de Mario et de Luigi vont être ravis de cette nouvelle. Un parc d’attractions Nintendo va ouvrir ses portes !

Le fabriquant de consoles et de jeux vidéos Nintendo enchante petits et grands depuis des années. Mario et Luigi, les frères rouge et vert, Princesse Zelda… sont autant de personnages qui ont rythmé notre enfance et qui continuent d’enchanter notre monde (ou au moins nos samedis soirs).

Ces enfants devenus grands – et ceux qui le sont restés – vont être ravis d’apprendre qu’un parc d’attractions Nintendo ouvrira ses portes à Osaka au Japon. La date de livraison de ce chantier colossal ? 2020 pour les jeux olympiques qui se tiendront à Tokyo.

L’occasion de côtoyer IRL tous les personnages de nos jeux vidéos préférés. C’est Universal qui aura en charge la gestion de ce parc d’attractions Nintendo. Universal, qui s’occupe déjà de l’Universal Studios à Hollywood ou encore à Orlando, et dont le savoir-faire et l’expérience promettent déjà le meilleur pour ce nouveau parc ! Et quand on sait que la Wii est extrêmement bénéfique pour les chirurgiens, on se dit qu’on pourra croiser toutes sortes de publics dans ce parc Nintendo !