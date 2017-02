Mon incroyable école : Vinz va à la rencontre des jeunes !

Mon incroyable école consiste à trouver l’école la plus incroyable de Belgique, la plus “sympathique”, la plus “cool” !

Le but étant d’aller dans les écoles et de créer un esprit de festival dans l’école.

De plus, un concours est organisé entre toutes les écoles : Celles-ci seront mesurées grâce à un sonomètre (Appareil calculant le nombre de décibels) et l’école qui fera le plus de bruit gagnera un festival dans son école avec : DJ stars, DJ Fun Radio, cadeaux, son et lumière, …

Ce projet est disponible dans toutes les écoles de Belgique francophone, de Bruxelles à Namur, en passant par Liège, Luxembourg, et même Mons.

Quel est le bilan actuel ?

Vinz et toute son équipe ont déjà pu rencontrer plus de 7000 élèves de plusieurs écoles provenant de Péruwelz, Morlanwelz, Forest, Saint-Hubert, Verviers.

Quelles sont les prochaines dates ?

Athénée Royal Ernest Solvay (Charleroi)

Collège Pie 10 (Chatelineau) : 25 mars à 12h30.

Athénée Royal Lucienne Tellier (Anvaing) : 25 mars à 15h15.

Centre éducatif Saint-Pierre (Leuze-en-Hainaut) : 13 avril à 10h.

Saint Ursule (Namur) : 23 avril.

ITCF (Irchonwelz) : 3 mai à 15h.

IPES (Vervier) : 10 mai.

Vidéos déjà réalisées :

Athénée Royal (Peruwelz) :

https://www.facebook.com/monincroyableecole/videos/1752997484922864/

APMW (Morlanwelz) :

https://www.facebook.com/monincroyableecole/videos/1754977741391505/

Cour Fischer (Vervier) :

Saint Vincent de Paul (Forest) :

https://www.facebook.com/monincroyableecole/videos/1756865997869346/